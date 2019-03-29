Asya ve Avrupa piyasaları yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mart () – Avrupa ve Asya hisse senedi piyasaları Birleşik Krallık parlamentosunda yapılacak Brexit oturumu ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havası etkisiyle Cuma gününe artışla başladı.

Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.05,

- DAX yüzde 0.12 yükselirken, CAC yatay seyirde.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1238 düzeyine yükselirken, sterlin karşısında yüzde 0.12 kayıpla 0.8592 düzeyine döndü.

Asya hisse senedi piyasalarında son durum;

- Changhai Composite yüzde 3.13,

- Shenzen Composite yüzde 3.55,

- Hang Seng yüzde 1.01,

- S&P yüzde 1.02,

- Kospi Composite yüzde 0.59 ve

- Nikkei yüzde 0.82 yükseldi.