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Asya ve Avrupa piyasaları düşerken altın yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle, Asya’da hisse senedi piyasaları günü düşüşle tamamlarken, Avrupa hisse senedi piyasaları da güne kayıplarla başladı. Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki...

Asya ve Avrupa piyasaları düşerken altın yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mart () – Küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle, Asya’da hisse senedi piyasaları günü düşüşle tamamlarken, Avrupa hisse senedi piyasaları da güne kayıplarla başladı.
Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden ayrılışı (Brexit) konusunda bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı konusunda yeni haberler bekliyorlar.
Gelişmelerin etkisiyle, hisse senedi piyaslarındaki düşüş ve Çin’den gelen zayıf veriler etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yöneldiler.
Çin’n ithalatı Şubat ayında yüzde 5.2 düşerken, bu düşüşte ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve yetkililerin gölge bankacılığıyla mücadelesi etkili oldu.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün yaptığı açıklamada küresel bir ekonomik yavaşlama olduğunu kabul ederek bankalar için teşvik programları gereğine işaret etti. Almanya’nın en büyük iki bankası olan Commerzbank ve Deutschebank arasındaki birleşme görüşmeleri yaptığı haberleri basında yer aldı.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum;
- FTSE yüzde 0.62,
- DAX yüzde 0.74 ve
- CAC yüzde 0.61 düştü.
Asya hisse senedi piyasalarındaki kapanış yönleri;
- Nikkei yüzde 2.01,
- Shanghai Composite yüzde 4.4,
- Shenzen Composite yüzde 3.25,
- Hang Seng yüzde 1.95,
- S&P yüzde 0.96 ve
- Kospi COmposite yüzde 1.31 düştü.
Metal fiyatlarındaki son durum şöyle;
- gümüş, yüzde 0.47 artışla 15.11 dolardan,
- altın, yüzde 0.55 artışla 1,293 dolardan,
- bakır, yüzde 0.53 düşüşle 2.896 dolardan,
- platin, yüzde 0.17 artışla 818.5 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.42 düşüşle 1,4876.1 dolardan işlem görüyor.
 

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