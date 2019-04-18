Asya piyasları ticaret gelişmeleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin iyi bir seyirde olduğunu söylemesi, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi jinping’in Mayıs ayında Japonya’da görüşecekleri ve Japonya’dan gelen zayıf imalat verileri etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Nikkei yüzde 0.86,

- Kospi Composite yüzde 1.34,

- Shanghai Composite yüzde 0.24,

- Shenzen Composite yüzde 0.22,

- Hang Seng yüzde 0.61 ve

- S&P yüzde 0.11 düştü.