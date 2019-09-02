banner314

banner325

Son Dakika

Asya piyasaları yeni gümrük vergileri etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerine yenilerini eklemesiyle haftaya karışık seyirde başladı. ABD’nin ek gümrük vergilerine rağmen iki ülkenin Eylül ayında karşılıklı görüşmelere...

EKONOMİ 02.09.2019, 07:48
Asya piyasaları yeni gümrük vergileri etkisiyle karışık
Asya hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerine yenilerini eklemesiyle haftaya karışık seyirde başladı.
ABD’nin ek gümrük vergilerine rağmen iki ülkenin Eylül ayında karşılıklı görüşmelere devam edeceği beklenirken, yatırımcılar ayrıca Japonya’dan gelen imalat aktivitesi verileri izliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Shanghai Composite yüzde 2.19,
- Shenzen Composite yüzde 1.31,
- Kospi Composite yüzde 0.64 yükselirken,
- Nİkkei yüzde 0.41 ve
- S&P yüzde 0.45 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.05 kayıpla 106.2145 düzeyine geriledi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0