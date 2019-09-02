Asya piyasaları yeni gümrük vergileri etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasaları, ABD’nin Çin’den gelen ürünlere uyguladığı ek gümrük vergilerine yenilerini eklemesiyle haftaya karışık seyirde başladı.

ABD’nin ek gümrük vergilerine rağmen iki ülkenin Eylül ayında karşılıklı görüşmelere devam edeceği beklenirken, yatırımcılar ayrıca Japonya’dan gelen imalat aktivitesi verileri izliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Shanghai Composite yüzde 2.19,

- Shenzen Composite yüzde 1.31,

- Kospi Composite yüzde 0.64 yükselirken,

- Nİkkei yüzde 0.41 ve

- S&P yüzde 0.45 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.05 kayıpla 106.2145 düzeyine geriledi.