Asya piyasaları Trump’ın tehditlerine rağmen yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkan Xi Jinping’în G20 Zirvesi’ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağı yolundaki gözdağına karşın yükselişte.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.31,
- Kospi Composite yüzde 0.5,
- Shanghai Composite yüzde 2.02,
- Shenzen Composite yüzde 3.09,
- Hang Seng yüzde 0.72 ve
- S&P yüzde 1.51 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.12 artışla 108.58 düzeyine yükseldi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Asya hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkan Xi Jinping’în G20 Zirvesi’ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağı yolundaki gözdağına karşın yükselişte.