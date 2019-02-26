Asya piyasaları Trump – Kim buluşması öncesi düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Kore Yarımadasının nükleer silahsızlandırılması konusunu görüşmek adına Vietnam’da düzenlenen bir zirve de bir araya gelmeleri öncesinde düştü.

Trump ve Kim Çarşamba akşamı bir akşam yemeğinde bir araya gelecek ve Perşembe günü görüşmelere devam edecekler.

Yatırımcılar ayrıca ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu havası ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmelerin “ileri aşamalarına” ulaştığını açıklamalarını takip ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Nikkei yüzde 0.44,

- Hang Seng yüzde 0.24,

- Kospi Composite yüzde 0.23 ve

- S&P yüzde 1.18 düşerken,

- Shanghai Composite yüzde ve

- Shenzen Composite yüzde 0.057 yükseldi.