Asya piyasaları ticari iyimserliğe rağmen düşüşte

ABD ve Çin ticari görüşmelerine yönelik olumlu gelişmelere rağmen Asya hisse senedi piyasaları ekside seyretti.Çin merkezli Xinhua’da yer alan haberde, Pekin’in ABD’den daha fazla tarım ürünü satın alacağı belirtilirken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Washington’ı Çin’in gelişimini engellemekle suçladı.Bunun yanında ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk, Çin’deki fabrikalara ve bu fabrikalarda üretilen arabalara yönelik yazılım süreçleriyle ilgili “büyük bir mühendislik ekibinin” çalışmalara başladığını söyledi.Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;- Shanghai Composite yüzde 0.68- Shenzhen Composite yüzde 1.12- Kospi yüzde 0.99- S&P/ASX 200 yüzde 0.54 düşerken, Hang Seng ve Nikkei 225 bir değişim göstermedi.Dolar, yen karşısında yüzde 0.27 yükselerek 107.3590 yenden işlem gördü.