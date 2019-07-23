Asya piyasaları ticaret iyimserlikleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Temmuz () – ABD ve Çin arasında ikili ticaret görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren devam edeceğinin duyurulmasıyla Asya hisse senedi piyasaları yükseldi.

Diğer yandan ABD hisse senedi piyasalarından S&P’nin rekor düzeyde kapanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını indirilebileceği beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artması da artışta etkili oldu.

Gelişmeler etkisily eAsya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.96,

- Hangh Seng yüzde 0.33,

- Kospi Composite yüzde 0.36,

- S&P yüzde 0.5,

- Shanghai Composite üzde 0.32 ve

- Shenzen Composite yüzde 0.64 yükseldi.