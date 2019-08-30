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Asya piyasaları “ticaret iyimserliği” etkisiyle yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin başka bir noktaya taşındığını belirtmesinin ardından Asya piyasalar yükselişle açıldı. Yatırımcıların ticaret gelişmeleri ve çeşitli verileri sindirmesiyle...

EKONOMİ 30.08.2019, 09:52
Asya piyasaları “ticaret iyimserliği” etkisiyle yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin başka bir noktaya taşındığını belirtmesinin ardından Asya piyasalar yükselişle açıldı.
Yatırımcıların ticaret gelişmeleri ve çeşitli verileri sindirmesiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 1.19,
- Hang Seng yüzde 0.08,
- S&P yüzde 1.49 ve
- Kospi Composite yüzde 1.78 artarken,
-Shanghai Composite yüzde 0.16 düştü.
 

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