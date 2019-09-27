Asya piyasaları ticaret görüşmeleri haberi etkisiyle karışık

Asya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin 10 Ekim tarihinde devam edeceğinin açıklanmasıyla karışık seyirde.

- Nikkei yüzde 1.02,

- Shanghai Composite yüzde 0.23,

- Shenzen Composite yüzde 0.98 ve

- S&P yüzde 0.53 yükselirken,

- Hang Seng yüzde 0.17 ve

- Kospi Composite yüzde 1.28 düştü.