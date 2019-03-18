Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

Asya piyasaları ticaret görüşmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret mTemsilcisi Robert Lightizer ile yaptığı...

Asya piyasaları ticaret görüşmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri konusunda Çin Başkan Yardımcısı Liu He’nin ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Ticaret mTemsilcisi Robert Lightizer ile yaptığı telefon görüşmesinde “sağlam gelişmeler” kaydedildiği iddialarıyla yükseldi.
Bunun yanında yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) açıklayacağı faiz kararının artış yönünde olmayacağı düşüncesi ve küresel ekonomik büyüme öngörüsünün düşürüleceği öngörüsüyle artan risk iştahı Asya hisse senedi piyasalarında görülen artışı destekledi.
Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.62,
- Shanghai Composite yüzde 2.47,
- Shenzen Composite yüzde 2.67,
- Hang Seng yüzde 1.04,
- Kospi Composite yüzde 0.16 ve
- S&P yüzde 0.25 yükseldi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328