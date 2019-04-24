Asya piyasaları ticaret görüşmeleri etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları, Beyaz Saray’dan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer’ın katılımıyla gelecek hafta Çin’de devam edeceğinin açıklanmasıyla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Nikkei yüzde 0.33,

- Kospi Composite yüzde 1.06,

- Shanghai Composite yüzde 0.15 ve

- Hang Seng yüzde 0.5 düşerken

- S&P yüzde 0.95 ve

- Shenzen Composite yüzde 0.83 yükseldi.