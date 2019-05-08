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Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 8 Mayıs () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü. Çin basını, ülkenin ABD’nin gümrük vergisi hamlesine karşın görüşmelerde taviz verilmeyeceğini belirtirken,...

Asya piyasaları ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 8 Mayıs () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü.
Çin basını, ülkenin ABD’nin gümrük vergisi hamlesine karşın görüşmelerde taviz verilmeyeceğini belirtirken, ABD piyasaları Salı gününü düşüşle tamamladı.
Asya piyasalarını etkileyen diğer faktörler ise, Çin’den gelen beklenti altında ticaret fazlası, Japonya’dan gelen hizmet sektörünün büyüdüğüne dair veriler ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutması ve Toyota’nın 2018 yılının dördüncü çeyreği için açıkladığı mali raporun düşüş yönünde olması oldu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında don durum şöyle:
- Nikkei yüzde 1.81,
- Kospi Composite yüzde 0.33,
- Shanghai Composite yüzde 0.53,
- Hang Seng yüzde 0.89 ve
- S&P yüzde 0.51 düşerken,
- Shenzen Composite yüzde 0.08 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.19 düşüşle, 26 Mart’tan bu yana en düşük düzey olan 110.0275’e geriledi.
 

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