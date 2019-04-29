Asya piyasaları ticaret gelişmeleri ve Japonya resmi tatili etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul 29 Nisan () – Asya hisse senedi piyasları ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı gelişmeleri ve ulusal tatil sebebiyle Japonya piyasalarının 6 Mayıs tarihine kadar kapalı olacak olması etkisiyle karışık.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri kapsamında ABD Hazne Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer Pekin de Çin heyeti ile görüşecek.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Shanghai Composite yüzde 0.51

- Hang Seng yüzde 0.89,

- Kospi Composite yüzde 1.51 artarken,

- Shenzen Composite yüzde 0.63 ve

- S&P yüzde 0.39 düştü.