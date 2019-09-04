Asya piyasaları ticaret endişelerine rağmen yükseldi

Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki tırmanan ticaret gerilimlerine rağmen yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, ikinci döneminde yeniden başkan seçilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret gerginliklerinin devam etmesi halinde, Çin’in çok daha “sert” bir anlaşma ile karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

Diğer yandan yatırımcılar Çin ve Japonya’dan gelen Ağustos ayı servis verilerini sindirdiler.

Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.13,

- Kospi Composite yüzde 0.35,

- Shanghai Composite yüzde 0.28,

- Hang Seng yüzde 1.3 artarken,

- Shenzen Composite yüzde 0.13

- S&P yüzde 0.54 düştü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Goushi Kataoka, Banka'nın ülke ekonomisine ve fiyat görünümüne yönelik riskleri savuşturmak için para politikasını önden gevşetmesi gerektiğini savundu. "Fiyat istikrarı hedefimiz ile gerçekleşen enflasyon arasında mesafe olduğu ortamda, BoJ'un fiyat eğilimlerinin değiştiği teyit edilene kadar beklemek yerine buna önceden yanıt vermesi önemli" diye konuşan Kataoka, "BoJ'un para politikasını güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Kısa vadeli faiz oranını düşürerek getiri eğrisinin şekliini değiştirebilir" dedi. Japonya'da enflasyonun kısa vadede yüzde 2 hedefine doğru hızlanmasını beklemediğini ifade eden Kataoka, "Japonya'da enflasyon diğer merkez bankalarının para politikasında daha güvercin bir duruş benimsemelerinin getireceği kur hareketlerine bağlı olarak aşağı yönlü baskı altında kalabilir" diye konuştu.