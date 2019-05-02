Asya piyasaları ticaret anlaşması iyimserliğiyle artıda kapandı

Mahmut Can Emir / İstanbul 2 Mayıs () – Asya hisse senedi piyasalarında, ABD ve Çin arasıundaki ticaret görüşmelerinin gelecek hafta bir anlaşma ile tamamlanacağı iyimserliği etkisiyle, tatil sebebiyle kapalı olan ve gelecek hafta işlemlere başlayacak olan Çin ve Japonya piyasaları haricinde, yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasaları kapanış değerleri şöyle;

- Hang Seng yüzde 0.86,

- Kospi Composite yüzde 0.41 ve

- S&P yüzde 1.04 yükseldi.