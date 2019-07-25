Asya piyasaları piyasalardaki iyimserlik etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Temmuz () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında kapanış değerleri şöyle:
- Nikkei yüzde 0.22,
- Shanghai Composite yüzde 0.37,
- Shenzen Composite yüzde 0.73 ve
- S&P yüzde 0.6 artarken,
- Kospi Composite yüzde 0.51 düştü,
- Hang Seng bir değişim göstermedi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Temmuz () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD piyasalarının teknoloji şirketlerinin yüksek karlar açıklamaları etkisiyle rekor düzeylere yakın kapanması ardından oluşan iyimserlik etkisiyle yükseldi.