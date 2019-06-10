Asya piyasaları olumlu ticaret gelişmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmeleri olumlu görmeleri etkisiyle yükseldi.

Piyasaların yükselmesine sebep olan etkenler arasında ABD ve Meksika’nın bir ticaret anlaşması imzalaması, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde Huawei’e uygulanan kısıtlamaların hafifletilebileceğini ve Trump’ın Çin’den gelen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Haziran ayının sonunda görüştükten sonra indirebileceği açıklamaları oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 1.21,

- Kospi Composite yüzde 1.11,

- Shangai Composite yüzde 0.76,

- Shenzen Composite yüzde 1.41,

- Hang Seng yüzde 2.13 ve

- S&P yüzde 0.43 yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 43 artışla 10 ayın zirve çıkarak 108.6485 düzeyine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının ekonomileri için risklerin gerçekleşmesi halinde tüm politika araçlarını kullanma taahhütlerini teyit ettiklerini bildirdi. G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Fukuoka'daki toplantıları sonrasında konuşan Kuroda, G20 ülkelerinin almaları gereken spesifik tedbirler konusunda tartışma olmadığını, bu tedbirlerin her üye ülkenin kendi ekonomik şartlarına bağlı olarak belirleneceğini vurguladı.

