Asya piyasaları jeopolitik endişeler etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Asya hisse senedi piyasaları, ABD ve İran arasındaki ABD’ye insansız hava aracının (İHA) İran tarafından düşürülmesi sonrasında yükselen gerginlikler etkisiyle karışık.

Diğer yandan, Çin’in ekonomik güven endeksi, ülkenin ABD ile ticaret görüşmelerine devam edileceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Küresel piyasalardaki belirsizlikler etkisliyle, altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaşırken, yatırımcıların bir diğer güvenli limanı olan yen, dolar karşısında değer kazandı.

Asya hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:

- Shanghai Composite yüzde 0.33,

- Shenzen Composite yüzde 0.52 artarken,

- Nikkei yüzde 1.02,

- Hang Seng yüzde 0.45,

- Kospi Composite yüzde 0.35 ve

- S&P yüzde 0.55 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.08 düşüşle 107.2150 düzeyine geriledi.