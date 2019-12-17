Son Dakika
Asya piyasaları iyimserlik etkisiyle yükseldi
Asya hisse senedi piyasaları Salı gününe, ABD başkanı Donald Trump’ın Çin ile gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri sonucunda iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının iki hafta içinde imzalanacağını duyurmasının oluşturduğu olumlu...
EKONOMİ 17.12.2019, 09:41
Asya hisse senedi piyasaları Salı gününe, ABD başkanı Donald Trump’ın Çin ile gerçekleştirilen ticaret görüşmeleri sonucunda iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının iki hafta içinde imzalanacağını duyurmasının oluşturduğu olumlu hava etkisiyle yükseldi.
Diğer yandan Çin’in 2019 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmayı beklediği ve Güney Kore ile Japonya’nın aralarındaki ticaret sorunlarını çözme çalışmalarına devam edecekleri açıklamaları da artışı destekledi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.47,
- Shanghai Composite yüzde 1.48,
- Shenzen Composite yüzde 1.5,
- Hang Seng yüzde 1.13 ve
- Kospi Composite yüzde 1.19 yükselirken,
- S&P bir değişim göstermedi.
Diğer yandan Çin’in 2019 yılı ekonomik hedeflerine ulaşmayı beklediği ve Güney Kore ile Japonya’nın aralarındaki ticaret sorunlarını çözme çalışmalarına devam edecekleri açıklamaları da artışı destekledi.
Gelişmeler etkisiyle Asya piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.47,
- Shanghai Composite yüzde 1.48,
- Shenzen Composite yüzde 1.5,
- Hang Seng yüzde 1.13 ve
- Kospi Composite yüzde 1.19 yükselirken,
- S&P bir değişim göstermedi.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10