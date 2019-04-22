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Asya piyasaları güne karışık devam ediyor.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları Pazartesi gününü karışık sürdürüyor, Hong Kong ve Avustralya piyasaları Paskalya tatili sebebiyle kapalı. ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına...

Asya piyasaları güne karışık devam ediyor.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları Pazartesi gününü karışık sürdürüyor, Hong Kong ve Avustralya piyasaları Paskalya tatili sebebiyle kapalı.
ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sona ermesiyle petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- Nikkei yüzde 0.11,
- Ksopi Composite yüzde 0.1 artarken,
- Shanghai Composite yüzde 0.74 ve
- Shenzen Composite yüzde 0.78 düştü.

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