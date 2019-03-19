Asya piyasaları Fed’in faiz kararı öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Mart () – Asya hisse senedi piyasaları Salı gününü ağırlıklı olarak düşüşle tamamlarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak iki günlük para politikası toplantısı sonuçlarının beklendiği piyasalarda önemli bir değişim görülmedi.

Yatırımcılar, Fed’in ekonomik büyüme öngörülerini aşağı çekmesiyle, faiz artışı olasılığının ortadan kalktığını düşünüyorlar.

Değerli metaller seans zirvelerinden çekilirken paladyum dünkü rekorunu tazeleyerek 1,586.6 dolara kadar yükselerek yeni bir tarihi rekor kırdı.

Yatırımcılar ayrıca, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının üçüncü kez oylanmasını bekliyorlar.

Gelişmler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında kapanış değerleri şöyle;

- Nikkei yüzde 0.08,

- Shanghai composite yüzde 0.18,

- Hang Seng yüzde 0.05,

- Kospi Composite yüzde 0.09 ve

- S&P yüzde 0.09 düşerken,

- Shenzen composite bir değişim göstermedi.