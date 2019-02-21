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Asya piyasaları Fed toplantı notlarının açıklanmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 21 Şubat () – ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha sert olacağını açıklamasıyla Asya hisse senedi piyasalar yükseldi. Fed’in 29-30...

Asya piyasaları Fed toplantı notlarının açıklanmasıyla yükseldi

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 21 Şubat () – ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha sert olacağını açıklamasıyla Asya hisse senedi piyasalar yükseldi.
Fed’in 29-30 tarihleri arasında gerçekleştirdiği FOMC toplantı tutanaklarında, ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi.
Tutanaklarda, ABD ekonomisinde büyümeye ilişkin risklerin faiz artışına ara verilmesini teşvik ettiğine ve bazı komite üyelerinin aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekerken, ticaret, maliye politikası ve hükümetin kapanmasına ilişkin gelişmelerin de tartışıldığı görülüyor.
Fed politika yapıcıları bilançolarını geçmişte olduğundan daha büyük miktarda bırakma planlarının etrafında biraraya geldiklerine yer verilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm katılımcılar, bu yıldan sonra Fed'in bilanço küçültmeyi bırakma planını çok geçmeden açıklamayı isteneceğini düşündüler" denildi.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum;
- Nikkei yüzde 0.28,
- Shanghai Composite yüzde 0.3,
- Shenzen Composite yüzde 0.57,
- Hang Seng yüzde  0.3 ve
- S&P yüzde 0.79 artarken,
- Kospi Composite yüzde 0.11 düştü.

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