Asya piyasaları Çin’in yeni ek gümrük vergileriyle karışık

Asya-Pasifik piyasaları, Çin’in aralarında ABD’nin de bulunduğu fenol ithalatı yapılan ülkelere anti-damping vergisi uygulayacağı gelişmesiyle karışık.

Çin’in yeni ek gümrük vergilerinin yanında Avustralya Merkez Bankası da politika faizini sabit tutmasına karşın yakın gelecekte para politikalarında gevşemeye gidilebileceği uyarısını yaptı.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;

- Hang Seng yüzde 0.41

- Shanghai Composite yüzde 0.18

- S&P/ASX yüzde 0.30

- Kospi yüzde 0.24 düşerken

- Shenzhen Composite yüzde 0.28

- Nikkei 225 yüzde 0.10 yükseldi.

Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.03 artışla 106.2390 yenden işlem gördü.