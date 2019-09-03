Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Asya piyasaları Çin’in yeni ek gümrük vergileriyle karışık
Asya-Pasifik piyasaları, Çin’in aralarında ABD’nin de bulunduğu fenol ithalatı yapılan ülkelere anti-damping vergisi uygulayacağı gelişmesiyle karışık. Çin’in yeni ek gümrük vergilerinin yanında Avustralya Merkez Bankası da politika...
EKONOMİ 03.09.2019, 09:23
Asya-Pasifik piyasaları, Çin’in aralarında ABD’nin de bulunduğu fenol ithalatı yapılan ülkelere anti-damping vergisi uygulayacağı gelişmesiyle karışık.
Çin’in yeni ek gümrük vergilerinin yanında Avustralya Merkez Bankası da politika faizini sabit tutmasına karşın yakın gelecekte para politikalarında gevşemeye gidilebileceği uyarısını yaptı.
Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;
- Hang Seng yüzde 0.41
- Shanghai Composite yüzde 0.18
- S&P/ASX yüzde 0.30
- Kospi yüzde 0.24 düşerken
- Shenzhen Composite yüzde 0.28
- Nikkei 225 yüzde 0.10 yükseldi.
Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.03 artışla 106.2390 yenden işlem gördü.
Çin’in yeni ek gümrük vergilerinin yanında Avustralya Merkez Bankası da politika faizini sabit tutmasına karşın yakın gelecekte para politikalarında gevşemeye gidilebileceği uyarısını yaptı.
Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında;
- Hang Seng yüzde 0.41
- Shanghai Composite yüzde 0.18
- S&P/ASX yüzde 0.30
- Kospi yüzde 0.24 düşerken
- Shenzhen Composite yüzde 0.28
- Nikkei 225 yüzde 0.10 yükseldi.
Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.03 artışla 106.2390 yenden işlem gördü.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0