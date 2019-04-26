Asya piyasaları ABe-Trump görüşmesi beklenirken düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret de dail olmak üzere ikili ilişkileri konuşacakları görüşme öncesinde düştü.

Perşembe günü ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ile görüşen Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Japonya’nın döviz kurlarını farklı bir konu olarak ele alma talebi, ABD heyetinin tek yönlü devalüasyonu bitirme isteğiyle reddedildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Nikkei yüzde 0.18,

- Kospi Composite yüzde 0.44

- Shanghai Composite yüzde 0.86,

- Shenzen Composite yüzde 0.81 düşerken,

- Hang Seng yüzde 0.09 yükseldi.

- S&P yüzde bir değişim göstermedi.