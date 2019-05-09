Asya piyasaları ABD – Çin görüşmeleri öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Mayıs () – Asya Hisse senedi piyasaları Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin son turu için gerçekleştireceği Washington ziyareti öncesinde ağırlıklı olarak düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergisini yüzde 25 düzeyine yükseltmeyi planladığını açıklamasının ardından, Çin’den benzer bir yanıt verme sözü gelmişti.

Ekonomik gelişmelerde ise Japonya’da tüketici güveninin Nisan ayında düşmesi ve Çin’de tüketici fiyatlarının yüzde 2.5 artması var.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Nikkei yüzde 0.98,

- Kospi Composite yüzde 1.97,

- Shanghai Composite yüzde 0.81,

- Shenzen Composite yüzde 0.85,

- Hang Seng yüzde 1.69 düşerken,

- S&P yüzde 0.41 yükseldi.