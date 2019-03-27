Asya piyasaları, AB - Çin görüşmesi ardından yükseldi

İstanbul, 27 Mart () - Asya hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.
Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- Nikkei yüzde 2.15,
- Shanghai Composite yüzde 0.47,
- Shenzen Composite yüzde 0.6
- Hang Seng yüzde 0.53 ve
- S&P yüzde 0.07 artarken,
- Kospi yüzde 0.06 düştü.
İstanbul, 27 Mart () - Asya hisse senedi piyasaları, Çin Devlet Başkanı Xi Jİnping'in Avrupa Bİrliği (AB) liderleriyle görüşmesinde ticaret konusunda iyimser görüşler belirtilmesi etkisiyle yükseldi.