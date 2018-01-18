Astropay Nedir Nasıl İşler

Hızlı ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak için sizde geç kalmayın ve sanal kod sisteminden haberdar olun. Astropay sanal usd kurlu bir kod sistemidir. Günümüzde bir çok sanal para çeşidi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de astropaydır.

Astropay

sanal paralar arasında en çok tercih edilen ve en fazla bonus ve avantaj sağlayan karttır.

Hızlı ve Güvenilir Astropay

Ödeme kanalları arasında en öne çıkan kart olan astropay almak isterseniz dolar kuruna göre fiyatlarda değişkenlik gösterir. En küçük 5 usd den başlayarak üst limiti bulunmamaktadır. Sitelerde ödeme yöntemleri arasında en güvenilir ve en çok pratik yoldur astropay ile para yatırma işlemi. Astropay kodu 16 haneli bir kod sistemi ve 4 haneli bir cvv kod sistemi şeklinde satılır. Usd kuruna belli bir kar payı eklenerek satışı yapılır. Güvenilir bir astropay sitesinden alış veriş yapmak en dikkat edilmesi gereken husustur. Güvenilir sitelerinde başında tumkartlar en başta gelmektedir.

Astropay Satın Alma

Uzun bir yol kat eden tumkartlar geliştirdiği özel kodlar ve yazılımlar sayesinde hızlı ve güvenilir bir alış veriş yapmanızı sağlayan site tumkartlar.com dur. Güvenilir ve hızlı alışverişin adresi olarak tanımlayabiliriz. Sitenin canlı desteğinden fiyat ve ödeme bilgisi aldıktan sonra işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemler tamamladıktan sonra en fazla 2 dkiçersinde kodunuz size sms, mail ve chatten teslim edilir. Sistemsel zemin uygun olduktan sonra 24 saat içersinde işlem yapabilirsiniz.