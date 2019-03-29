AstaZeneca ve Daiichi Sankyo’dan 6.9 milyar dolarlık kanser tedavisi anlaşması

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Mart () – Birleşik Krallık merkezli AstraZeneca ve Tokyo merkezli Daiichi Sankyo, yeni bir kanser tedavisinin geliştirilmesi ve söz ticarileştirilmesi için 6.9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre iki şirket, Daiichi’nin mide ve göğüs kanserlerinde kullanılan kemoterapi ilaçlarını hedef alan antikorlar üzerindeki tedavisinde çalışacak. Söz konusu anlaşma kapsamında şirketlerin, küresel geliştirme ve ticarileştirme maliyet ve kârlarını paylaşacağı belirtilirken, yalnızca Japonya’da Daiichi’nin özel hakları olacağı vurgulandı. AstraZeneca, söz konusu girişime 3.5 milyar dolarlık hisse satışıyla kaynak sağlayacak.

Anlaşmaya göre, AstraZeneca Daiichi’ye 1.35 milyar dolarlık ön ödeme yapacak ve söz konusu ödemenin yarısı uygulama sırasında yarısı da bir yıl sonra alınacak.

Düzenleyici onayını kapsayan satışlarla ilgili diğer ödeme aşamalarını kapsayan 3.8 milyar dolar ve 1.75 milyar dolarlık satışlarla ilişkili aşamalara ilişkin ödemeler ile birlikte, koşullu ödemelerin de 7 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmenin ardından Daiichi hisseleri TSİ 08:18’de 15.91 yükseldi.