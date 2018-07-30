Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

İSTANBUL, () - BOYNER Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap, Boyner’in internet mağazası boyner.com.tr’nin, 2018’in ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdığını açıkladı. Öztap, "Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında 50 milyondan fazla ziyaret alan boyner.com.tr, satış performansı olarak da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 büyüme başarısı gösterdi. Boyner’in mobil uygulamasının trafiği ise yüzde 150 büyüdü. Online alışveriş pazartesi günlerinde yoğunlaşırken, kullanıcılar en çok 'ayakkabı', 'tişört', 'pantolon', ve 'gömlek' aldı" dedi.

Boyner.com.tr, 2018 yılının ilk yarısında ziyaret ve büyüme rekoru kırdı. 50 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaşan boyner.com.tr'nin Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasındaki satış performansında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 gibi yüksek bir oranda büyüme gerçekleşti.

"ÇILGIN KELEBEK İNDİRİMİ E-TİCARETİ DE UÇURDU"

Yılın ilk yarısında en çok satış yapılan dönemin mayıs ayı olduğunu söyleyen Öztap, "25–26–27 Mayıs tarihlerinde yapılan, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası e-ticaret satışlarına da ivme kazandırdı. Mağazalara milyonlarca kişi akın ederken, boyner.com.tr internet mağazasında 7/24 Çılgın Kelebek alışverişi vardı. Bu dönemde 22 binden fazla ayakkabı, pantolon, t-shirt ve gömlek satıldı. Mayıs ayının ardından haziran ve ocak ayları cironun ek yüksek olduğu aylar oldu" diye konuştu.

“'PAZARTESİ SENDROMU' ONLİNE ALIŞVERİŞİ ARTIRDI"

"Ocak - Haziran dönemine ait verilere bakıldığında, çalışanlar arasında yaygın olan pazartesi sendromunun internet alışverişine olan etkisini de ortaya çıkardı" diyen Öztap, "Yapılan analize göre kullanıcılar en çok haftanın başladığı pazartesi günlerinde online alışveriş yapıyor. 47 bine yakın işlemin kaydedildiği pazartesi günlerini, cuma ve perşembe günleri takip ediyor" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK 'AYAKKABI' SATILDI"

2018 yılının ilk yarısında en çok ilgi gören ürünün 180 bin adet satışla 'ayakkabı' olduğunu belirten Öztap, "Ayakkabıyı sırasıyla 'tişört' (100 bin adet), 'gömlek' (37 bin adet), 'pantolon' (35 bin adet) ve 'mont' (25 bin adet) takip etti" dedi.

"KADINLAR VE ERKEKLER AYNI ORANDA ALIŞVERİŞ YAPTI"

Müşteri profilindeki kadınların ve erkeklerin oranının birbirine çok yakın rakamlardan oluştuğunu kaydeden Öztap, "En çok online alışveriş yapan tüketici profilini 25 - 34 yaş arasında kişiler oluştururken, 18 yaşından 65 yaşına kadar farklı gruplardan ziyaretçiler müşterilerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLER ONLİNE ALIŞVERİŞTE ZİRVEDE

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ziyaretçilerin avantajlardan yararlandığını belirten Öztap, " satış oranı en yüksek 10 il şöyle sıralandı: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Gaziantep."

“TÜRKİYE E-TİCARET PAZARI 2017’DE YÜZDE 37, BOYNER.COM.TR YÜZDE 72 BÜYÜME GÖSTERDİ”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİD’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Boyner Büyük Mağazacılık E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Aslı Öztap, Türkiye’de e-ticaret pazarının genel perakende içindeki payının yüzde 4,1 olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu alanda daha gidilecek çok yol var. Türkiye e-ticaret pazarı 2017’de yüzde 37, boyner.com.tr ise aynı dönemde yüzde 72 büyüme gösterdi. Biz son yıllarda sektör büyümesinin çok üstünde bir ivme ile büyümeye devam ediyoruz. 2017 yılında omni-channel stratejimizde bir dönüşüm süreci başlattık ve şimdi bu dönüşümün meyvelerini alıyoruz.

Yenilenen Boyner mobil uygulamasının trafiği sunduğu alışveriş deneyimi ile geçen seneye oranla yüzde 900 arttı ve toplamda 1,3 milyon indirilerek en çok ilgi gören uygulamalardan biri oldu. Ocak - Haziran 2018 tarihleri arasında uygulamanın kullanım trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 büyüdü. Bu süreçte, online ve offline kanalları aynı anda kullanan multichannel müşteri oranı iki katına çıkarken; boyner.com.tr ve Morhipo'dan satın alınan ürünlerin Boyner Mağazaları'ndaki teslimat noktalarından alınmasını, iade ya da değişim yapılmasını sağlayan “Tıkla Gel” hizmetinden faydalanan sipariş oranı yüzde 15 seviyelerini geçti. 2017 yılının son çeyreğinde hayata geçirilen sistemler ile online’dan verilen siparişlerin müşterilere yüzde 27 oranında daha kısa zaman diliminde ulaşması sağlandı. 2018 yılında e-ticarette 3 haneli büyüme, 3 yıl içinde ise boyner.com.tr’nin ciro içindeki payını ise yüzde 15’e getirmeyi hedefliyoruz."

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