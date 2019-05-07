Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

İstanbul, 7 Mayıs () - Askaynak, palslı MIG kaynağı işlemleri için yüksek verimlilik sunarken düşük enerji tüketimi sağlayan yeni kaynak makinesi Speedtec 320 CP’yi görücüye çıkardı. Speedtec 320 CP, 99 program seçeneği, tetikten program...

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

İstanbul, 7 Mayıs () - Askaynak, palslı MIG kaynağı işlemleri için yüksek verimlilik sunarken düşük enerji tüketimi sağlayan yeni kaynak makinesi Speedtec 320 CP’yi görücüye çıkardı.
Speedtec 320 CP, 99 program seçeneği, tetikten program çağırma, sıralı kaynak parametre çevrimi gibi gelişmiş teknolojilere sahip.
Hassas kaynak parametreleri için 100’den fazla sinerjik program ile donatılan ürünün her türlü kaynak pozisyonu için kolayca ayarlanarak en ağır şartlarda dahi sonuçlar almak için tasarlandığı belirtildi.
Palslı MIG kaynağında düşük sıçrantı, düşük ısı girdisi sağlayan ve pozisyon dışı kaynak için tasarlanan Speedtec 320 CP, TIG kalitesinde MIG kaynağı yapılmasına olanak sağlayarak TIG kaynağına oranla üç kat daha hızlı kaynak yapma imkanı veriyor.
Speedtec 320 CP, yüksek kaynak hızı için uygun programı kullanarak kalın malzemelerde yüksek akımda kısa ark aralığının uzatılmasını sağlıyor.
Bu avantajının yanı sıra mükemmel kaynak görüntüsü sunması ve ince plakalarda daha az bozulmaya neden olması gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Kök paso kaynağında performansı optimize ederek kaynakçının el hareketlerinden kaynaklanan dalgalanmaları absorbe eden Speedtec 320 CP, en zor kaynak pozisyonlarında kaynak ustalarının rahatlıkla kaynak yapmasına imkan tanıyor. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328