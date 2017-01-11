Asil Çelik'te işverenin teklif ettiği zammı sendika kabul etmedi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), () - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Asil Çelik firması yönetimi ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında, grev öncesi yapılan uzlaşma görüşmesinde de anlaşma sağlanamadı. Sendika toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 18 Ocak’ta greve gitme kararı almıştı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Asil Çelik A.Ş. arasında 7 Eylül 2016 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi ve Kasım ayındaki arabuculu sürecinden sonuç alınamayınca, sendika yöneticileri Asil Çelik'te grev kararı aldı. 18 Ocak’ta greve gidecek olan fabrika çalışanlarıyla Asil Çelik yönetimi uzlaşmak için bir araya geldi. 450 sendika üyesini ilgilendiren fabrikada işveren, sendikaya yüzde 7.2 zam oranı ve sosyal haklarda yüzde 8.5 zam teklif etti. Ancak sendika yönetimi teklifi kabul etmedi. Sendika ise yüzde 25 zam istiyor. Kararın ardından Asil Çelik yönetimi son durum değerlendirmesi yapacak.

18 Ocak tarihine kadar bir anlaşma sağlanamazsa, Asil Çelik fabrikasında işçiler greve çıkacak.

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