Asgari ücret net 1,404 lira

Ankara, 29 Aralık () - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılı için asgari ücretin yüzde 8 artışla net 1,404 liraya çıkarıldığını açıkladı. Müezzinoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi kesiminden kimsenin katılmadığı son toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete 2017 yılı için yüzde 8 zam yapıldığını ve brüt 1,777 lira 50 kruruş, net 1,404 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında tek kademeli olarak uygulanacağını söyledi. "Kararı işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim" Asgari ücretin 1,600 liraya çıkarılması yönünde talebi olan Türk İş’in toplantıya katılmamasına üzüldüğünü belirten Müezzinoğlu, “Gönlüm arzu ederdi ki, Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim” dedi. Müezzinoğlu, yeni asgari ücret kararıyla birlikte 3 çocuklu bir asgari ücretlinin eline ayda 1,500 lira civarında ücret geçeceğini belirtti. Türk İş 1,600 lira, DİSK 2,000 lira istemişti TÜRK İş, katıldığı toplantılarda işçi asgari ücret için 1,600 lira talebinde bulunmuştu. DİSK ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin lira olması gerektiğini belirtmişti. Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın, herhangi bir zam yapılmasını istemiyordu.