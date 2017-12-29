İstanbul, 29 Aralık () –Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında asgari ücret, yüzde 14.2 artışla, brüt 2029, net 1.603 lira olacak.
Asgari ücret 2018 yılında net 1.603 lira olacak
İstanbul, 29 Aralık () –Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında asgari ücret, yüzde 14.2 artışla, brüt 2029, net 1.603 lira olacak.
29 Aralık 2017 Cuma 19:16
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