Asgari ücret, 2 bin 324,70 TL olarak belirlendi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücreti 2 bin 324,70 lira olarak belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırdıklarını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere Bakanlık Reşat Moralı Konferans Salonu'nda 4'üncü kez toplandı. Toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. 15 kişiden oluşan komisyonun yaklaşık 3 saat süren toplantısının ardından basın açıklaması yapıldı.

'2 BİN 324,70 LİRA'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında net 184 lira olan asgari ücreti, 2019 yılında net 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduklarına dikkat çekerek, "Böylelikle asgari ücrette son 17 yıldır reel olarak yüzde 142, nominal olarak 10 kat artış sağladık. Son 18 yılın asgari ücret görüşmelerini dikkate aldığımızda da 12'si işveren temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla, 2'si işçi temsilcileriyle imzalanan oy çokluğuyla, biri geçen sene olmak üzere 4 görüşme de oy birliğiyle sonuçlanmıştı. Dolayısıyla bu sene de asgari ücret tespit komisyonu kararını oy çokluğuyla almış bulunmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Böylece geçen yıla göre net asgari ücreti yüzde 15,03 oranında artırmış bulunmaktayız" dedi.

'İŞÇİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenen enflasyon oranını yaklaşık yüzde 12 olarak öngördüğüne işaret eden Bakan Selçuk, "Dolayısıyla beklenen yılsonu enflasyon oranının 3 puan üstünde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk" diye konuştu.

'İŞÇİLERİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Selçuk, 2 bin 324,70 olarak açıkladıkları asgari ücretin, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olduğunu vurgulayan Selçuk, "3 çocuklu ve evli bir işçi için asgari ücret 2 bin 479,21 lira olacak. Dolayısıyla bu sene oy çokluğu ile aldığımız tespit komisyonunda belirdiğimiz ücreti de gönül isterdi ki işçi temsilcilerimizle beraber oy birliği ile imzalayalım. Biz her daim işçilerimizi korumaya devam ettik edeceğiz. İşçilerimizi yüksek rakama ulaşmaları için işverenin verdiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışına kavuşmalarına sağlamak adına bu sene asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ, TOPLANTIDAN AYRILDI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise açıklanan rakamı işçi kesimi olarak kabul edemeyeceklerini ifade ederek, "2 bin 578 TL rakamını Türk-İş Başkanı Ergun Atalay açıkladı ve bunu kamuoyuna duyurduk. Mevcut koşullarda bir işçi bu rakama 30 gün değil, 10 gün bile geçinemez. Geldiğimiz nokta itibarıyla sayın bakanım, açıkladığınız rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz ve toplantıdan ayrılıyoruz" diyerek salonu terk etti. İşveren tarafını temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ise belirlenen asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

