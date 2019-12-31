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ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı

ASKERİ Elektronik Sanayii'nden (ASELSAN) yapılan açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi. ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 44 yıldır aralıksız...

EKONOMİ 31.12.2019, 11:34
ASELSAN: 2019 cirosu tarihi rekor seviyelerine ulaştı
ASKERİ Elektronik Sanayii'nden (ASELSAN) yapılan açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.
ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 44 yıldır aralıksız büyümesini sürdürdüğünü, son yıllardaki güçlü ciro artış trendinin 2019 yılında da devam ettiği bildirildi. Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettirdiği kaydedilen açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.
'YENİ SİPARİŞ EKLEMEYİ BAŞARDI'
ASELSAN'ın ciro büyümesinde katma değeri yüksek ürün ve sistem ihracatının payının giderek arttığı kaydedilerek, "2019 yılında ASELSAN'ın ihracatında rekor artış olup, ihracat yüzde 50 oranında artarak 327 milyon doların üzerinde gerçekleşti. ASELSAN uzun vadeli siparişe dayanan iş modeliyle diğer halka açık diğer sanayi şirketlerinden ayrışıyor. Bu yönüyle yatırımcılarına da gelecekte yaratacağı ciroya ilişkin bir vizyon sağlayabiliyor. ASELSAN, yılın son çeyreğinde de önümüzdeki yıllara yönelik yeni siparişler almaya devam etti. Şirket, Eylül sonu itibarıyla 9,8 milyar doları aşarak tarihi zirveler seviyesinde olan sipariş toplamına 2019 yılının son 3 ayı içinde 700 milyon dolar seviyelerinde yeni sipariş eklemeyi başardı" ifadelerine yer verildi.
'YILIN İKİNCİ YARISINDA TAHSİLATLARDA REKOR'
Açıklamada, ASELSAN'ın Temmuz ayından bu yana devam eden güçlü alacak tahsilat performansını yılın son 3 ayında aynı ivmesini sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"2019 boyunca yürütülen proaktif nakit yönetimiyle şirket yılı kuvvetli nakit göstergeleri ve net nakit pozisyonu ile kapatacak. ASELSAN'ın yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı öngörüsü yüzde 19-21 aralığında olup, şirket büyüme hedefine FAVÖK kârlılığını koruyarak ulaşacak. Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi konumunda olan ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları 2019 yılsonu itibarıyla 450 milyon doları aşacak. Şirket önümüzdeki yıllarda da Ar-Ge yatırımlarını artan hızla devam ettirmeyi hedefliyor. 2009 yılından beri Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olan ve bünyesinde 6 adet Ar-Ge merkezi barındıran ASELSAN'da hali hazırda 4 bin 500'e yaklaşan Ar-Ge personeli görev alıyor."
Açıklamada ayrıca, ASELSAN'da toplam çalışan sayısının 7 bin 500'ü aştığı, 2019 yılında yüzde 70'i mühendis olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.

 

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