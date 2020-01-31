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Arval’in sürücüsüz servis çözümü “Evaa” yola çıkıyor
EKONOMİ 31.01.2020, 17:37
Kurumsal araç kiralama, mobilite çözümleri alanında faaliyet gösteren Arval, Mart 2020'den itibaren yollarda olması planlanan Sürücüsüz Mobilite Çözümü EVAA’yı test etmeye başladı.
Arval’in Sürücüsüz Mobilite Çözümü Evaa, Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael'in katıldığı, Arval’in Fransa’daki merkez ofisinde düzenlenen lansman ile davetliler ve çalışanların testine sunuldu.
Arval, sürücüsüz elektrikli araç projesinin yürütüldüğü Fransa da dahil olmak üzere başta İtalya, Hollanda, Norveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bulunan Mobilite Merkezi’nde mobiliteye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert Evaa’nın test edilmeye başlanması ile ilgili, “13 ülkeyi kapsayan yaklaşık 4 bin filo yöneticisi ile yapılan Arval Mobility Observatory sonuçlarına göre, Türkiye’de farklı alternatif mobilite çözümlerine olan ilgi oldukça yüksek. Oluşturulacak uygun ve yaygın altyapı, alternatif araçlara (elektrikli vb.) geçişte ilgiyi de artırabilir. Global olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeler, yerel bazda uygulamaların hayata geçirilmesi adına da büyük önem arz edecek” dedi.
Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael de şu yorumu yaptı: "Arval, sürücüsüz servisi ile Fransa'da mobilite çözümlerine öncülük etmekten dolayı gurur duyuyor. Bu girişim, Arval’in müşterilerinin ve çalışanlarının, alternatif mobilite ihtiyaçlarını desteklemedeki yeni stratejisinin de önemli bir göstergesi.” (Fotoğraflı)
Arval’in Sürücüsüz Mobilite Çözümü Evaa, Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael'in katıldığı, Arval’in Fransa’daki merkez ofisinde düzenlenen lansman ile davetliler ve çalışanların testine sunuldu.
Arval, sürücüsüz elektrikli araç projesinin yürütüldüğü Fransa da dahil olmak üzere başta İtalya, Hollanda, Norveç olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bulunan Mobilite Merkezi’nde mobiliteye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert Evaa’nın test edilmeye başlanması ile ilgili, “13 ülkeyi kapsayan yaklaşık 4 bin filo yöneticisi ile yapılan Arval Mobility Observatory sonuçlarına göre, Türkiye’de farklı alternatif mobilite çözümlerine olan ilgi oldukça yüksek. Oluşturulacak uygun ve yaygın altyapı, alternatif araçlara (elektrikli vb.) geçişte ilgiyi de artırabilir. Global olarak edindiğimiz bilgi ve tecrübeler, yerel bazda uygulamaların hayata geçirilmesi adına da büyük önem arz edecek” dedi.
Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alain Van Groenendael de şu yorumu yaptı: "Arval, sürücüsüz servisi ile Fransa'da mobilite çözümlerine öncülük etmekten dolayı gurur duyuyor. Bu girişim, Arval’in müşterilerinin ve çalışanlarının, alternatif mobilite ihtiyaçlarını desteklemedeki yeni stratejisinin de önemli bir göstergesi.” (Fotoğraflı)
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