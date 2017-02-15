Artemis Halı’dan 5 milyon euroluk "büyüme" yatırımı

İstanbul, 15 Şubat () - Halıcılığın merkezi Gaziantep’te 2012 yılında kurulan Artemis Halı, 2017 yılında yüzde 20 büyüme hedefine ulaşmak için 5 milyon euroluk yatırım yapıyor.

Artemis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, “Hem yatırımlarımızla hem de istihdamla 2017’de de büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu ve ekledi:

“Fabrikamızdaki tezgahlarda 220 kişi çalışıyor. Ülke genelindeki 8 bölge bayimizle birlikte yaklaşık 2 bin kişi istihdam sağlıyoruz. Binbeşyüzün üzerinde noktada Artemis Halı satılıyor. Hem üretimimizle hem de istihdamımızla Gaziantep’in ve Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Artemis Halı olarak her zevke, her bütçeye hitap eden koleksiyonlarla müşterimizin karşısına çıkıyoruz.”

Artemis Halı olarak 2016’yı yaklaşık yüzde 40 büyüme ile bitirdiklerini belirten Batallı, "Katma değeri yüksek ürünlerle halı sektöründe kendimize yer edinmek, söz ettirmek istiyoruz. Bunu da şu ana kadar başardığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Batallı, 2017’de hedeflerinin yüzde 20 büyüme olduğuna dikkat çekerek, bu doğrultuda 5 milyon euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı ve gelecek planlarını şöyle anlattı:

“Türkiye’de ve dünyada müşterilerinin beklentilerini tam olarak karşılayan, müşteri ilişkilerinde sonsuz güven içerisinde ve ihtiyaçların sürekli farkında olan, gelişim odaklı, kaliteyi sürekli arttıran ve son teknolojiyi yakından takip ederek farklılık oluşturan lider bir firma olarak çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Sürekli yenilenen ürün yelpazemiz ile müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Bir yandan da ürün ve fiyat politikasını en uygun şekilde sağlamaya çalışıyoruz.”

Halı tasarımında fark yaratmak, Artemis farkını ortaya koymak için ünlü halı tasarımcısı Thibault Van Renne ile iş birliği yapacaklarına dikkat çeken Batallı, "Van Renne ile hazırlanacak koleksiyon için üretilecek halılar renk tasarım ve kalitesiyle sektörde kendisinden bahsettirecek satıcılar ve tüketiciler nezdinde oluşacak beğeni bize doğru işler yapmanın gururunu yaşatacaktır" dedi ve ekledi:

"Van Renne gibi el halısı tasarımcısı ve satıcısına makina halısında bunu yaptırmak bizim için gurur verici bir süreç. Çok özel malzemelerin kullanılacağı bu seriyi Artemis Premium olarak ülkemizde 150 noktada satışa sunacağız. Bu seri ayrıca Thibault Van Renne'nin dünya genelindeki 8 mağazasında da satışa sunulanacak. 2017 Mart ayında tüketici ile buluşacak ve el halı tasarımının makine halısına uyarlandığı bu seri için yaklaşık 900 bin Euro özel yıkama tesisi yatırımı yaptık. Bu halılarda el halıları gibi yıkama sonrası yıkanarak tüketiciye ulaşacak."

Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üreticisi konumunda olduğunu da belirten Batallı, "Dünyada 2 bin tezgahın yaklaşık bin 300 tanesi Gaziantep’te bulunmaktadır. Gaziantep’in halı ihracatı da 1.3 milyar dolar civarındadır" diye ekledi.

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