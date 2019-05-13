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Artan ticari endişelerle Çin yuanı 2019’un en düşük düzeyine düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Çin’in resmi para birimi yuan, Pekin ve Washington arasındaki ticari gerilimlerin etkisiyle Aralık 2018’den bu yana görülmeyen düzeylere geriledi ve dolar karşısında yüzde 0.8 düştü. ABD ve Çin...

Artan ticari endişelerle Çin yuanı 2019’un en düşük düzeyine düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Çin’in resmi para birimi yuan, Pekin ve Washington arasındaki ticari gerilimlerin etkisiyle Aralık 2018’den bu yana görülmeyen düzeylere geriledi ve dolar karşısında yüzde 0.8 düştü.
ABD ve Çin arasındaki ticari gelişmeler kapsamında Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD’nin ek gümrük vergilerini artırmasına karşılık olarak alınacak önlemlerin “bir noktada” sakinleşeceğini belirtmişti. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerini ABD’nin ödeyeceğini belirtmiş ve bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Haziran’da Japonya’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’nde bir araya gelem ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.
Gelişmelerin ardından TSİ 12:34’de dolar yuan karşısında yüzde 0.75 değer kazandı ve 6,8754 yuandan işlem gördü.

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