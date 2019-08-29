banner325

Son Dakika

Arjantin 101 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak istiyor

Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve alacaklılarından ülkenin 101 milyar dolarlık borcunun yapılandırmasını istedi. Ülkenin Finans Bakanı Hernan Lacunza, hükümetin seçim öncesi ödenemeyen borçlarının risk oluşturabileceği ihtimalinden...

EKONOMİ 29.08.2019, 15:41
Arjantin 101 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak istiyor
Arjantin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve alacaklılarından ülkenin 101 milyar dolarlık borcunun yapılandırmasını istedi.
Ülkenin Finans Bakanı Hernan Lacunza, hükümetin seçim öncesi ödenemeyen borçlarının risk oluşturabileceği ihtimalinden dolayı IMF’ye yapılandırma talebinde bulundu.
Ertelenmesi istenen 101 milyar dolarlık borç paketinin geçtiğimiz yıl 57 milyar dolarlık kısmı yapılandırılarak IMF tarihinin en yüklü borç erteleme miktarı olmuştu.

Yorumlar (0)
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0