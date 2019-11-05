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Arcelor Mittal İtalyan çelik şirketi Ilva'yı almaktan vazgeçti
Dünyanın önde gelen entegre çelik ve madencilik şirketi, Lüksemburg merkezli Arcelor Mittal, İtalyan çelik şirketi Ilva'yı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin, satın alma anlaşması...
EKONOMİ 05.11.2019, 09:00
Dünyanın önde gelen entegre çelik ve madencilik şirketi, Lüksemburg merkezli Arcelor Mittal, İtalyan çelik şirketi Ilva'yı satın almaktan vazgeçtiğini açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin, satın alma anlaşması kapsamındaki "yasal dokunulmazlık" koşulunu kaldırmasının, satın alma sonrası planlanan endüstriyel planın uygulanamaz duruma getirdiği belirtildi.
Şirket açıklamasında sözü edilen yasal kalkan, Ilva'nın sahibi bulunduğu Taranto fasrikasını kurtarma sürecinde, Arcelor Mittal yöneticilerine dokunulmazlık öngörüyordu.
Şirketin açıklamasında, "Şirketin isteği dışında, diğer ciddi kaygılar da, Taranto fabrikasının yeniden işletmeye alınabilmesi ve Ilva şirketinde gerekli işlemlerin yapılabilmesine ilişkin olarak yasal ve operasyonel belirsizliklere neden oldu" denildi.
Şirketten yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin, satın alma anlaşması kapsamındaki "yasal dokunulmazlık" koşulunu kaldırmasının, satın alma sonrası planlanan endüstriyel planın uygulanamaz duruma getirdiği belirtildi.
Şirket açıklamasında sözü edilen yasal kalkan, Ilva'nın sahibi bulunduğu Taranto fasrikasını kurtarma sürecinde, Arcelor Mittal yöneticilerine dokunulmazlık öngörüyordu.
Şirketin açıklamasında, "Şirketin isteği dışında, diğer ciddi kaygılar da, Taranto fabrikasının yeniden işletmeye alınabilmesi ve Ilva şirketinde gerekli işlemlerin yapılabilmesine ilişkin olarak yasal ve operasyonel belirsizliklere neden oldu" denildi.
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