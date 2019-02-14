Arçelik’ten 500 milyon liralık tahvil ihracı

İstanbul, 14 Şubat () – Arçelik 500 milyon liralık tahvil satışı ile özel sektör tahvil piyasasında bugüne dek bir reel sektör şirketinin tek seferde yaptığı en büyük ihracı gerçekleştirdi.

Arçelik, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ilk kez bir tahvil ihracı için yurt içinde nitelikli yatırımcılardan 728 gün vadeli ve üç ayda bir değişken kupon ödemeli tahvil talebi topladı.

Arçelik CFO’su Polat Şen yurt içi tahvil ihracının lira cinsinden alternatif fonlama kaynağı yaratmak ve yatırımcılar için gösterge oluşturabilecek bir ihraç yapmak açısından önem taşıdığını belirtti.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy ise kurumsal ve bireysel yatırımcıların işleme gösterdiği yoğun ilginin, tahvil piyasasının gelişimi açısından önemli bir kilometre taşını simgelediğinin altını çizdi.

Arçelik, 2013 ve 2014 yıllarında, uluslararası piyasalarda sırasıyla 500 milyon dolar ve 350 milyon euro tutarında tahvil ihracı gerçekleştirmişti.