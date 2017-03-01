Arçelik’in atık yönetimi faaliyetlerine birincilik ödülü

İstanbul, 1 Mart () – Arçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 2017 Yılı Atık Yönetimi Sempozyumu’nda, atık yönetimi faaliyetleriyle birincilik ödülü aldı.

"Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu doğrultusunda, küresel varlığını güçlendirmeye, kaynakları en verimli şekilde kullanarak çevreye uyumlu yenilikçi teknolojiler gerçekleştirmeye devam eden Arçelik A.Ş., 2016 yılında atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması konusunda sağladığı katkı ile, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilk kez hayata geçirilen ödül töreninden, birincilik ödülü ile döndü.

Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği ve verimliliği odağına alarak, geliştirdiği enerji tasarruflu ürünlerle dünyanın geleceğine katkıda bulunmayı hedefleyen Arçelik A.Ş. 2016 yılında 265 enerji verimliliği projesi gerçekleştirdi. Bu sayede 24 MW gücünde bir güneş santralinin yıllık elektrik üretimi kadar tasarruf sağlayan şirketin atık yönetimi alanındaki faaliyetleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde 5. kez düzenlenen 2017 Yılı Atık Yönetimi Sempozyumu’nda, bu yıl ilk kez, başarılı firmalar ödüllendirildi.

Arçelik A.Ş. adına ödülü Arçelik A.Ş. Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Danimarka Büyükelçisi Svend Olling’den aldı.

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonu doğrultusunda, faaliyetlerini Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu çerçevesinde ve sürdürülebilirlik esaslarını dikkate alarak yürüten Arçelik A.Ş., Türkiye’de beyaz eşya sektöründe kendi geri dönüşüm tesislerini kuran ilk ve tek şirket konumunda yer alıyor.

Arçelik A.Ş.’nin Bolu ve Eskişehir’de faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerinde, piyasadan toplanan enerji ve su verimsiz ürünlerin geri dönüştürülmesiyle 2014-2016 arasında 108,3 GWh ile 14 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar tasarruf sağlanırken, yaklaşık 54.000 ton karbondioksit salınımı engellendi. (Fotoğraflı)