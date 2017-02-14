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Arçelik’e IF Design’dan 4 tasarım ödülü

İstanbul, 14 Şubat () - Arçelik AŞ, dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden olan IF Design’da bu yıl 4 ödül kazandı. Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, ürünlerinde tasarım ve teknolojiyi aynı anda sunan Arçelik AŞ,...

Arçelik’e IF Design’dan 4 tasarım ödülü

İstanbul, 14 Şubat () - Arçelik AŞ, dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden olan IF Design’da bu yıl 4 ödül kazandı.

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, ürünlerinde tasarım ve teknolojiyi aynı anda sunan Arçelik AŞ, IF Design 2017’de Grundig Delisia El Blenderi, Beko Cosmos Gardırop Tipi Buzdolabı, Grundig Fourever 3K Buzdolabı ve Grundig Fourever 4K Flush Handle Buzdolabı ürünleriyle 4 ödül almaya hak kazandı. IF Design 2017 ödül töreni, 10 Mart 2017 tarihinde Münih BMW Müzesi’nde 20 ülkeden 200’den fazla konuğun katılımıyla gerçekleşecek. 

1953 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen IF Design Ödülleri’nde dünyanın dört bir yanından binlerce ürün bu yıl marka ürün tasarımı, iletişim tasarımı, ambalaj tasarımı, iç mimari, profesyonel konsept ve hizmet tasarımı gibi kategorilerde yarışıyor.

 

 

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