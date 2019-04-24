Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın teması “Dayanıklılık”

İstanbul, 24 Nisan () - Araştırmanın gelişimine odaklanan ve gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Türkiye’deki tek konferans Araştırmada Yenilikler Konferansı, bu yıl “Dayanıklılık / Resilience” temasıyla 25 Nisan’da Çırağan...

Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın teması “Dayanıklılık”

İstanbul, 24 Nisan () - Araştırmanın gelişimine odaklanan ve gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Türkiye’deki tek konferans Araştırmada Yenilikler Konferansı, bu yıl “Dayanıklılık / Resilience” temasıyla 25 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda düzenlenecek.
Konferansın bu yıl 10’uncu kez düzenlendiği belirtilirken, araştırma ve pazarlama gündemi uzman konuşmacılar ve katılımcılarla tartışılacak. Konferansın bu yılki teması olarak belirlenen “Dayanıklılık / Resilience” kavramı, “Bir sistemin yaşadığı belli bir şoktan sonra kendini yeniden oluşturabilme kapasitesi” olarak tanımlanıyor. Ticari gerginlikler ve jeopolitik belirsizlikler gibi gelişmeler küresel ekonomide belirsiz bir döneme işaret ederken, “Türkiye’de de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmaların ardından 2019’un tüm toplum kesimlerinde bir mücadele yılı olacağı” ve “Dayanıklılık / Resilience” temasının da bu “belirsiz dönemi başarıya dönüştüren bir kavram” olacağı belirtiliyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328