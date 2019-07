Araştırmacılar uyku apnesini belirleyebilen yazılım geliştirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – İsrail Teknoloji Enstitüsü Technion’un öncülük ettiği bir araştıma ekibi, uyku apnesini tespit edebilen yapay zeka (AI) temelli bir yazılım oluşturdu.

The Times of Israel’de yer alan habere göre, kişilerin uykularında 10 saniye veya daha uzun süre boyunca nefeslerinin kesilmesine neden olan uyku apnesinin tespit edilebilmesi için oluşturulan yazılımla ilgili Technion Biyomedikal Mühendislik Fakültesi üyesi Joachim Behar, “Oluşturduğumuz model, uyku apnesinin geniş kesimlerde tespit edilebilmesi için oldukça güvenli ve etkili bir araç” dedi.

Behar, the Times of Israel’a verdiği röportajda, söz konusu modelin genel taramada kullanılabileceğini belirtirken, ayrıca gelecekte uyku apnesinin kendiliğinden tespit edilebilmesinde kullanılmak üzere oksimetre barındıran akıllı saat veya bileziklerin bir parçası haline gelerek, mobil olarak da uygulanabileceğini vurguladı.

The Lancet Group’un açık erişimli dergisi EClinicalMedicine’de yayınlanan rapor kapsamında araştırmacılar, polisomnografi adı verilen ve uyku sırasında beyin dalgaları ile kandaki oksijen düzeyinin yanında kalp atışı, nefes ve göz ve bacak hareketlerini kaydeden sistemi kullandı.

Behar ve ekibinin oluşturduğu teknolojide de Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki 887 genel yetişkin nüfusundan alınan veriler kullanıldı. Verilerin incelenmesiyle araştırmacılar, sistemin orta veya şiddetli durumdaki uyku apnesini tespit edebildiğini öne sürdü.