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Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

İstanbul, 25 Temmuz () – Global strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners tarafından gerçekleştirilen son "Trend Radar 2019 - Puanlama Ekonomisi" araştırmasının sonuçlarına göre; puanlama, tüketiciler için...

Araştırma - Ürünün "puanı" markasından daha önemli

İstanbul, 25 Temmuz () – Global strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners tarafından gerçekleştirilen son "Trend Radar 2019 - Puanlama Ekonomisi" araştırmasının sonuçlarına göre; puanlama, tüketiciler için ürün özelliklerinden ve fiyatından sonra, satın alma kararlarında üçüncü önemli kriter olarak, ürünün markasından daha önce geliyor.
Otomotiv, bankacılık, sigorta, turizm, tüketici elektroniği gibi birçok sektörü kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında, tüketicilerin yüzde 71'i ürün puanlamalarını “önemli” veya “çok önemli” olarak değerlendirirken, bu oran Türkiye'de yüzde 91'e ulaşıyor.
Araştırmaya katılanların yaklaşık olarak yarısı, bir satın alma işlemi yapmadan önce düzenli olarak yorumları okuduğunu söylerken, üçte biri genellikle satın aldıkları ürünler için kendi puanlamalarını yaptıklarını ve dörtte üçü de en az bir kez bir ürüne puan verdiğini belirtiyor.
Aldıkları ürün ve hizmetlerden oldukça memnun olan müşterilerin yaklaşık üçte ikisi puanlama yaparken, tüketicilerin yüzde 75'i ise özellikle bir üründen memnun kaldıklarında puan verme konusunda motive olduklarını belirtti.
Dünya çapında ankete katılanların yüzde 51'i, ürün puanlamaları nedeniyle daha fazla değer elde ettiklerini ifade ederken, Simon-Kucher Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu, "Katılımcılar, bu sayede daha iyi bilgilendiklerini ve daha az kötü alışveriş kararı verdiklerini, aynı zamanda aldıkları ürünlerin de daha kaliteli olduğunu söylüyor. Tüketiciler, pazarlama vaatlerine ve markalardan gelen reklam mesajlarına artık daha az güveniyorlar. Bu nedenle güç dengesi müşteriye doğru kayıyor" dedi.
Ürünleri farklı markalar arasında hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırabilmek, müşterilerin satın alma kararlarını daha kolay kılarken, puanlamalar bu nedenle markalara ve şirketlere olan bağlılığı yıpratıyor.
Araştırmaya katılan her üç katılımcıdan biri, daha iyi bir puan alan ürün nedeniyle farklı bir markaya geçtiğini belirtirken, birçok satın alma kararında müşteri incelemelerinin bir satın alma kriteri olarak markadan daha önemli olduğunu vurguluyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 19'u ise daha yüksek puanlı ürünler için daha fazla para ödemeye hazır olduklarını söylüyor. (Fotoğraflı)

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