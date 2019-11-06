Araştırma-Türkiye'de balık tüketenlerin yüzde 95'i somonu tercih etti

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi'nin düzenlediği, "Türkiye'de Somon Tüketimi Araştırması"nın sonuçlarına göre, deniz ürünü yiyenlerin yüzde 95’inin somonu tercih ettiğini ortaya koydu.

Türkiye'de deniz ürünleri ve somon pazarını incelemek üzere düzenlenen araştırmaya göre, Türkiye’de balık tüketimi 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11’in üzerinde artış gösterdi.

Norveç Deniz Ürünleri Konseyi açıklamasında, "Bu durum, Türk tüketicilerin sofralarında sağlıklı ve lezzetli seçeneklere yöneldiğine dair önemli bir gösterge oldu. Kantar TNS araştırma şirketi tarafından Türkiye’de en çok somon tüketilen iki il olan İstanbul ve Ankara’da yapılan araştırma için 1,500 deniz ürünü tüketicisiyle görüşüldü. Sonuçlar, Türkiye'de somon için çok ciddi bir potansiyel olduğunu ortaya çıkardı" denildi.

Araştırmaya göre, somon balığı yiyen kişilerin yüzde 67’si ayda bir kez ya da daha fazla, yüzde 28’i ise her hafta somon tükettiklerini belirtiyor. Evli çiftler, çocuklu aileler ve kadınlar daha fazla somon tüketiyor. Aynı zamanda Ankaralılar, İstanbullulardan daha çok somon yediklerini ifade ediyor.

Katılımcılardan yüzde 78’i bugün olduğundan daha fazla somon balığı yemek istediğini söylerken diğer deniz ürünlerini değil, tavuk tüketimini azaltarak bunu gerçekleştirmek istediklerine dikkat çekiyor. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi’nin araştırması, Türk tüketicilerin satın aldıkları ürünün kökenine dikkat ettiklerini de ortaya koyuyor. Buna göre, katılımcıların yüzde 41’i ürünün kaliteli olmasına, yine yüzde 41’i güvenilir bir ülkeden gelmesine önem veriyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Norveç Deniz Ürünleri Konseyi Türkiye Direktörü Anette Grøttland Zimowski, Türkiye’de özellikle son yıllarda Norveç somonuna yönelik ilginin hızla arttığına dikkat çekti ve ekledi:

"Norveç somonu 130 ülkeye ihraç ediliyor ve dünya genelinde her gün 14 milyon öğünde tercih ediliyor. Bu yıl şu ana kadar Norveç'ten Türkiye’ye yönelik somon ihracatı 4600 tona ulaşarak yüzde 18.5 artış gösterdi. Türk tüketicilerin somonun tadı ve sağlıklı oluşunun yanı sıra kalitesi ve kökenini de dikkate alması sevindirici bir gelişme, bu oldukça bilinçli bir seçim. Sürdürülebilir çevresel balıkçılıkta dünyanın bir numarası olan Norveç’te yetiştirilen somon, yüzde 85 gibi büyük bir oranla büyük şehirlerde yaşayan Türk tüketicilerin tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Bu büyüme, somon tüketiminin önümüzdeki yıllarda yalnızca büyük şehirlerde değil, ülke genelinde de yaygınlaşacağına dair bizlere önemli ipuçları veriyor."