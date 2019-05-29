Araştırma - Mağazada müziğin satın alma kararına etkisi yüzde 41

İstanbul, 29 Mayıs () - Tüketici eğilimleri araştırmalarının sonuçlarına göre, mağazalardaki müziğin satın alma kararına etkisi ise yüzde 41'i buluyor.

Araştırmalara göre müzik, tüketicilerin satın alma eğilimlerini ve marka sadakatlerini şekillendiriyor. Mağazalarda yapılan müzik yayınları tüketiciyi pozitif olarak etkileyerek o mekanda kalma sürelerini de tüketim eğilimlerini de artırıyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren her beş KOBİ’den biri mağazasında müzik yayını yapmazsa, satışlarının düşeceğine inanıyor. Çalışanların yüzde 61’i ise müziğin performanslarına olumlu yansıdığını belirtiyor.

Yapılan tüketici eğilimleri araştırmaları da bu sonuçları destekliyor. Mağaza müşterilerinin yüzde 60’ı çalan parçalara göre o noktada geçirdikleri süreyi artırdıklarını dile getiriyor. Yine perakendecilerin yüzde 78’i hem satış hem de personel verimliliğini artırmak için müzik yayınını bir araç olarak kullanıyor. Tüketiciyle bire bir temas noktası bulunan markaların dörtte biri ise müzik yayını olmadan işlerinin sağlıklı yürümeyeceği konusunda hem fikir.

Türkiye’de başta perakende olmak üzere 10 binden fazla noktaya kapalı devrede yasal müzik, anons ve reklam hizmeti sunan SMG’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetici Ortağı Gül Gürer Alimgil, "Ülkemizdeki tüketicilerin yüzde 47'si mağazada çalınan müziğin en önemli işitsel veri olduğunu düşünüyor” dedi ve ekledi:

"Müzik oynatıcısındaki içerikler, müşterilerinin isteği doğrultusunda SMG tarafından uzaktan güncellenebiliyor. Tüm bu detaylar satışa yüksek oranda olumlu katkılar sunuyor. Unutulmamalı ki müziğin satın alma kararına etkisi ortalama yüzde 41."

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’ten çıkan SMG; 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700’den fazla kuruma telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunuyor. Gül Gürer Alimgil, Moris Alhale ve Serkan Polat tarafından 2009 yılında kurulan SMG; geliştirdiği özel yazılım ile müzik, telif ve teknolojiyi aynı potada buluşturuyor. (Fotoğraflı)

