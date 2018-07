Araştırma: Dijital bankacılıkta mobil cihaz kullanımı artıyor

İstanbul, 22 Temmuz () - IPSOS işbirliğiyle yıllık olarak gerçekleştirilen ING Uluslararası Araştırmalar’ın son raporu, Türkiye’de dijital bankacılık işlemi yapan her dört kişiden üçünün hesaplarını kontrol etmek için mobil cihazlarını tercih ettiğini ve her beş kişiden üçünün faturasını mobil cihazlarından ödediğini ortaya koydu.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 Avrupa ülkesine ek olarak Amerika ve Avustralya’nın da dâhil edildiği ve yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen ING Uluslararası Araştırmalar’ın son raporunda, mobil bankacılık ve ödeme eğilimleri sonuçlarında, Türkiye’de dijital bankacılıkta mobil cihaz kullanımının Avrupa’ya göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarında, Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 76’sının hesap durumlarının kontrolünü ve bankacılık işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirdiği ve bu oranın, yüzde 65’lik Avrupa ortalamasının üzerinde yer aldığı vurgulandı.

Söz konusu oran, Türkiye’de bankacılık işlemlerinin bilgisayardan mobil cihazlara doğru yön değiştirdiğini ortaya koyarken, Türkiye bu oranla Amerika, Hollanda ve Belçika ile birlikte, araştırmada yer alan diğer tüm ülkeler arasında bu işlemler için mobil cihazlarını en çok kullanan dört ülkeden birisi oldu.

Türkiye’de dijital bankacılık kullanan kişilerin yüzde 60’ı son yaptığı fatura ödeme işlemini mobil cihazları üzerinden yaptığını belirtirken, Avrupa genelinde mobil cihazların payı yüzde 40 olarak belirlendi.

Türkiye’de son bir yıl içinde internetten alışveriş yapmış olan her üç kişiden ikisi en az ayda bir kez internetten alışveriş yapıyor

Araştırmada ayrıca Türkiye’de son bir yıl içinde internetten alışveriş yapmış kişilerin yüzde 28’inin en az haftada bir kez internetten alışveriş yaptığı vurgulanırken, Türkiye’nin bu oranla Hollanda ve Fransa’nın da içinde bulunduğu yedi ülkeyi geride bıraktığı ve söz konusu oranın en yüksek olduğu ülkenin yüzde 41 ile İngiltere olduğunun altı çizildi.

Direkt mağazadan yapılan alışverişlerdeki ödeme yöntemleri de mercek altına alınırken, Türkiye’den araştırmaya katılan kişiler son bir hafta içerisinde yaptıkları alışverişlerin yüzde 22’sini nakit, yüzde 52’sini kredi kartı ile yaptıklarını, yüzde 20’si ise banka kartı (debit kart) kullandıklarını söyledi. Avrupa genelinde nakit ve debit kart kullanımı Türkiye’ye göre yüzde 32 ile daha revaçtayken, kredi kartı kullanımı oranlarının ise yüzde 31 ile Türkiye’den daha düşük olduğu belirlendi. Debit kartı en çok kullanan ülke yüzde 67 ile Hollanda olurken, nakiti en çok kullanan ülke yüzde 48 ile Avusturya oldu. Kredi kartı kullanımı Türkiye’den daha yüksek olan ülkeler ise yüzde 55 ile Fransa ve yüzde 54 ile Lüksemburg oldu.

“Ödemeden sonra uyarı gelmesi yararlı”

Rapora göre, Avrupa’da her beş kişiden dördü, ödeme yaptıktan sonra banka hesap bakiyelerini görmenin yararlı olduğunu düşünürken, yüzde 76’lık bir kesim ise hesaplarından çıkan belirli bir miktarın üzerindeki her ödemede uyarı mesajı gönderilmesinin yardımcı olacağına inanıyor. Tüketiciler, haftalık ödeme uyarıları ve uzun vadeli finansal hedeflere dair hatırlatıcı notları ise, genelde daha az kullanışlı buluyor.